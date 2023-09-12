Губернатор Югры провела встречу с новыми членами регионального правительства

Губернатор Югры Наталья Комарова провела рабочую встречу с новыми членами правительства региона – заместителем главы автономного округа Сергеем Черняевым и директором департамента физической культуры и спорта Софьей Конух.

Сергей Черняев был назначен на должность заместителя губернатора Югры 11 сентября. Он будет курировать работу департаментов недропользования и природных ресурсов, а также промышленности. Наталья Комарова подчеркнула важность этих направлений, отметив, что они определяют развитие экономики не только региона, но и всей страны.

Сергей Черняев, в свою очередь, отметил, что Югра занимает лидирующие позиции в области промышленного производства и имеет все необходимые ресурсы для дальнейшего развития. Он подчеркнул свою готовность совместно с командой решать поставленные задачи и достигать необходимых результатов.

Другим вопросом встречи было обсуждение развития физической культуры и спорта в регионе. Софья Конух была недавно назначена на должность профильного директора департамента Югры по результатам общественного отбора. Наталья Комарова подчеркнула важность привлечения большего числа жителей региона к занятиям физической культурой и спортом, а также развитие профессионального спорта. На данный момент почти 870 тысяч югорчан занимаются спортом, что составляет 54% от общего числа жителей региона. Целью региональных властей является увеличение этого показателя до 55% к 2024 году, что соответствует федеральному проекту «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».

Софья Конух подчеркнула готовность продолжать работу по привлечению большего числа жителей к занятиям спортом и внедрению научных методов в спорт. Она подчеркнула важность эффективных решений, которые помогут достичь целевых показателей в развитии физической культуры и спорта в регионе.