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В реках и озерах ХМАО наблюдается критическое снижение воды

В реках Югры уровень воды упал ниже опасной отметки

В реках и озерах ХМАО наблюдается критическое снижение воды
Фото: ru.freepik.com

В ХМАО и ряде других регионов наблюдается уровень воды ниже опасно низкой отметки. Об этом ТАСС рассказал глава Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, подобная ситуация также зафиксирована в Кировской области, Башкортостане, Дагестане, Ямало-Ненецком автономном округе и Якутии. Судоходство нарушено из-за резкого спада воды в реках Коми (Вычегде, Печоре, Усе), Новосибирской области, Красноярском и Алтайском краях.

Изменить это могут обильные осадки или замерзание водоемов. Однако в ближайшее время ни проливных дождей, ни сильного понижения температуры воздуха не ожидается.

В Приморском и Хабаровском краях, Бурятии вода, наоборот, поднимается выше критических меток.


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Сегодня в 13:29, просмотров: 149, комментариев: 0
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