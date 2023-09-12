Почему югорчане на выборах губернатора Тюменской области поддержали Александра Моора

В России прошел единый день голосования. В Югре граждане избирали губернатора соседней Тюменской области, а также местных депутатов и глав поселений. В итоге Александр Моор получил одобрение жителей нашего региона и всей области на второй губернаторский срок – за него отдали голоса 78,77% избирателей при явке в 50,57%.

Если говорить про Югру, то там показатели следующие. «В выборах губернатора Тюменской области в Югре приняли участие 468 тысяч 750 человек, что составляет 40,5 %. Результаты голосования за кандидатов следующие: Левченко Иван Григорьевич – 10,12%, Моор Александр Викторович – 76,13, Пискайкин Владимир Юрьевич – 3,88, Садовников Денис Владимирович – 7,84%», – подвел итоги выборов председатель избирательной комиссии Югры Денис Корнеев. Наибольшую электоральную активность продемонстрировали жители Белоярского, Нефтеюганского, Нижневартовского и Кондинского районов (более 60%), а среди городов – Ханты-Мансийск, Мегион, Когалым и Покачи.

Вопросов к чистоте электоральной процедуры нет – выборы были прозрачными и открытыми. На участках использовались автоматические комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБы), за процедурой следили видеокамеры, а также более двух тысяч общественных наблюдателей. «Систему взаимодействия между наблюдателями и Региональным общественным штабом по наблюдению за выборами мы составили по опыту прошлых лет. Во всех городах и районах работали координаторы, члены Регионального общественного штаба, бригадиры и наблюдатели, – рассказала председатель Общественной Югры Алсу Маганова. – Когда наблюдателю необходимо было уточнить какую-либо информацию, он мог это сделать через бригадира и координатора непосредственно в Центр общественного наблюдения, который работал на протяжении всего дня голосования».

В итоге на всю процедуру голосования в Югре поступило 23 жалобы, и только две из них подтвердились. «Все обращения рассмотрены. В одном случае было принято решение о направлении обращения в органы МВД для проведения проверки. В 14 случаях нарушения избирательного законодательства не было установлено. Мы оцениваем уровень обращений хорошо. Это показатель высокого уровня легитимности», – прокомментировал Денис Корнеев.

Любопытно то, что югорчане продемонстрировали бОльшую активность на выборах 2023 года, чем в прошлую кампанию по выборам губернатора Тюменской области. В 2018 году на участки пришли 35% жителей нашего региона, а в этом – более 40%, хотя аналитики прогнозировали пониженный интерес к электоральной процедуре – далеко не все жители автономного округа понимают смысл голосования за губернатора соседней области.

Объясняя происходящее, наблюдатели подчеркивают два пункта. Первый – активности югорчан и высокому уровню поддержки Александра Моора способствовала Наталья Комарова. Она своим личным авторитетом вкупе с лидерами общественного мнения из Команды Югры смогла убедить земляков в надежности и добропорядочности действующего тюменского губернатора, и в необходимости поддержать его ради конструктивного партнерства наших регионов. Кроме того, сам Александр Моор выбрал правильную тональность общения с избирателями из Югры, подчеркивая близкие нашим жителям семейные ценности, взаимовыручку, а также благодарность югорчанам за огромный вклад в развитие и наших трех регионов, и России в целом. Все это нашло отклик в сердцах и умах жителей Югры.

«Результат выборов для кого-то может показаться неожиданным, но на самом деле он достаточно объективен, – считает директор АНО «Институт избирательных технологий Евгений Сучков. – Здесь сложились три обстоятельства. Первое – сплочение в нынешних обстоятельствах всего российского общества вокруг центральной власти. Второе – грамотно проведенная избирательная кампания с опорой на «Команду Югры». Третье - активное участие в кампании самого Александра Моора и его поддержка губернатором Натальей Комаровой».

По итогам кампании-2023 в нашем регионе можно констатировать, что граждане понимают всю сложность исторического момента, и демонстрируют сплоченность и доверие к руководству Югры, а также глубокий пиетет к соседям из Тюменской области, что фактически является выбором в пользу сохранения безопасности и стабильности.