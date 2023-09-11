Модернизированные модели теплохода «Метеор» пополнят речной флот Югры

Два новых скоростных теплохода «Метеор» доставили в Югру. Модернизированные модели рассчитаны на 122 места и обеспечены всеми условиями, в том числе для перевозки пассажиров с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, «Метеоры-2020» отличаются увеличенным запасом хода.

«11 сентября два метеора прибудут в Сургут, 13 сентября причалят в Ханты-Мансийск для дальнейших работ. 15 сентября судна пройдут испытания по маршруту Ханты-Мансийск - Березово - Мужи, а после вернутся в столицу округа. По водным артериям Югры «Метеоры» начнут курсировать в 2024 году», − рассказали в группе во «ВКонтакте» «Стройкомплекс Югры».

Подчеркнем, что этот вид транспорта считается одним из самых востребованных, так как в регионе есть труднодоступные поселения, добраться куда возможно только по воде.