Фестиваль национальных свадеб пройдет в Сургутском районе в пятый раз

В Сургутском районе 16 сентября состоится окружной фестиваль национальных свадеб. Яркое культурное событие пройдет уже в пятый раз.

Фестиваль направлен на трансляцию разностороннего опыта работы по укреплению межнационального и межрелигиозного согласия, рассказали в пресс-службе районной администрации. На фестивале будут чествовать семейные пары, прожившие в браке 35, 40, 45 и 50 лет, а также зарегистрируют брак молодоженов.

«Жители и гости района смогут окунуться в атмосферу праздника и зарядиться положительной энергией. Участников ждет дегустация национальных блюд, выступление творческих национальных коллективов, знакомство с обрядами и традициями народов, проживающих на территории Югры», - сообщили в пресс-службе мэрии.

Мероприятие пройдет на территории базы «Валикас» 16 сентября с 13 до 18 часов.