Жителю ХМАО грозит до 7 лет колонии из-за лекарства из Китая

В Нижневартовском районе перед судом предстанет житель поселка Новоаганск. Он обвиняется в контрабанде сильнодействующих веществ, сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО.

По данным следствия, в апреле 2023 года обвиняемый заказал в интернете препарат из Китая, содержащий в своем составе сильнодействующее вещество прегабалин, запрещенное к обороту на территории России. При этом продавец указал, что в адрес югорчанина направляется косметический продукт.

«В мае 2023 года после получения в почтовом отделении посылки с запрещенным на территории Российской Федерации сильнодействующим веществом мужчину задержали сотрудники полиции. В ходе расследования уголовного дела обвиняемый вину признал, в содеянном раскаялся», - уточнили в пресс-службе надзорного ведомства.

За совершение преступления югорчанину грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.