Форум «Север-Юг: комфортная среда» завершился в Ханты-Мансийске

В Ханты-Мансийске завершился первый Международный форум «Север-Юг: комфортная среда», прошедший 3-5 сентября под эгидой Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. В течение трех дней более 900 участников из 57 регионов России собирались на площадках форума в Арт-резиденции окружной столицы, чтобы обсудить перспективы пространственного развития территорий, новые технологии и лучшие практики в области улучшения городской среды. Форум стал местом интенсивного диалога между экспертами, государственными и муниципальными служителями, а также представителями общественности.

То, что базой для проведения такого масштабного мероприятия стала Югра, не удивительно. Регион сегодня входит в десятку лидеров по рождаемости, по комфорту городской среды, по созданию условий для самореализации и развития талантов, сказала в приветственном слове на открытии форума замгубернатора округа Елена Шумакова. «Югра на протяжении пяти лет является лидером по созданию условий для поддержки гражданских инициатив и развитию некоммерческого сектора. Этот фактор играет ключевую роль в формировании комфортной среды. Мы создаем и внедряем специальные инструменты для участия некоммерческих организаций, творческих людей и молодежи в преобразовании общественных пространств», – подчеркнула она.

Елена Шумакова также указала на особую роль и миссию Югры в развитии российского Севера – всего неделю назад президент Владимир Путин одобрил внесение Белоярского и Березовского района в Арктическую зону нашей страны, что даст им дополнительный импульс в развитии. Кроме того, глава государства определил Югру опорным регионом в научном, технологическом и инновационном развитии Арктики, напоминает департамент молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей автономного округа.

На форуме был особо приятный для югорчан момент награждения за лучшие практики в улучшении жизни городов – они собраны и ежегодно подсчитываются в Индексе качестве городской среды. Средний показатель по России в этом году составил 192 балла, а в Югре – 204 балла. По этому показателю регион занял 16-е место в России и третье – в УрФО.

Награды вручала губернатор Наталья Комарова. В числе лучших в номинации «Малые города, находящиеся в дискомфортном климате» вошел Белоярский район (227 баллов из 360 возможных), в размерно-климатической группе «Средние города, находящиеся в дискомфортном климате» – Когалым (223 балла из 360 возможных). Кроме того, в группе «Крупные города, находящиеся в дискомфортном климате» первое и третье места всероссийского рейтинга заняли Ханты-Мансийск и Сургут (247 и 217 баллов соответственно из 360 возможных). И это при условии, что Сургут уступил всего один балл Норильску.

«Югра становится масштабной всероссийской площадкой по развитию городской среды, – прокомментировал первый заместитель губернатора Югры Алексей Шипилов. – В развитии городской среды правительство автономного округа, органы местного самоуправления опираются на мнение жителей городов, используя для этого различные инструменты получения обратной связи, с помощью которых принимаются ключевые решения. Так, граждане активно участвовали в создании «Карты развития Югры». Предложения югорчан отражены на интерактивной карте, раз в полгода мы возвращаемся к ней, чтобы посмотреть, что сделано, какие проекты надо доработать. Этот инструмент тоже можно масштабировать. По итогам федерального рейтинга качества городской среды Югра вошла в десятку лидеров».

Резюмировал итоги форума заместитель губернатора Югры Азат Ислаев: «Впервые правительство Югры совместно с Минстроем России проводит форум, посвященный Индексу качества городской среды. Индекс качества – это не сухие цифры, а показатель благополучия жизни наших граждан. Для всех уровней власти – новый вызов. На площадке форума мы собрали большое экспертное сообщество в градостроительной деятельности, в области пространственного развития и архитектуры. Основной вывод, который делают все эксперты, – важность взаимодействия в этом вопросе всех уровней власти. Повышение качества городской среды – это совместная работа федерального центра, региональных властей и муниципальных команд».