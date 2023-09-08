На трассе «Сургут-Нижневартовск» ограничат движение на пару часов из-за ремонта

В воскресенье, 10 сентября, на участке капитального ремонта автодороги «Сургут- Нижневартовск» временно ограничат движение. Это связано с проведением работ по демонтажу рамных металлических конструкций, рассказали в телеграм-канале «Управление автодорог Югры».

«10 сентября в период с 00.00 до 03.00 часов в связи с проведением работ по демонтажу рамных металлических конструкций на участке капремонта автодороги г. Сургут - г. Нижневартовск (с 213 по 217 км) будет временно ограничено движение автотранспорта. Просим пользователей автодорог учитывать данную информацию при планировании поездок», − говорится в сообщении.

Напоминаем, ранее трассу «Тюмень-Сургут» признали самой опасной из-за большого количества аварий и смертей.