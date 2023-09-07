Жителя Урая приговорили к долгому сроку за убийство и похищение людей

Суд ХМАО вынес приговор жителю Урая. Он признан виновным в серии преступлений: убийстве, похищении человека, хищении оружия, уничтожении чужого имущества и грабеже, сообщает пресс-служба окружной прокуратуры.

Суд установил, что 17 августа 2017 года подсудимый, похитив ружье у отца, пришел в лес недалеко от Урая и несколько раз выстрелил в группу молодых людей. В результате один человек погиб, второму был причинен легкий вред здоровью.

После этого злоумышленник и два его сообщника сожгли автомобиль погибшего, а двух очевидцев преступления под угрозой применения насилия поместили в другой автомобиль и вывезли из города. В ходе поездки подсудимый похитил у одного из них деньги. Молодых людей отпустили, когда преступники добрались до Екатеринбурга.

«В соответствии с вердиктом присяжных заседателей подсудимый признан виновным в совершении указанных преступлений и не заслуживающим снисхождения. Суд с учетом мнения государственного обвинителя приговорил подсудимого к 23 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», - отметили в пресс-службе прокуратуры ХМАО.

Уточняется, что в отношении двух соучастников суд ранее вынесен обвинительные приговоры.