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​Наталья Комарова предложила скорректировать индекс качества городской среды

Губернатор Югры приняла участие в пленарной сессии форума «Север-Юг: комфортная среда»

​Наталья Комарова предложила скорректировать индекс качества городской среды
Фото admhmao.ru

Губернатор Югры Наталья Комарова приняла участие в пленарной сессии «Россия — территория комфорта», проведенной в рамках международного форума «Север-Юг: комфортная среда». Главной темой обсуждения стал индекс качества городской среды, его потенциал и барьеры, а также необходимость межведомственного взаимодействия в этом вопросе, рассказывает департамент молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей Югры.

Индекс качества городской среды сегодня является одним из самых важных показателей качества жизни людей и эффективности работы правительств регионов. Этот индекс позволяет согласовать национальные проекты для достижения национальных целей.

Наталья Комарова подчеркнула, что Югра активно участвует в проекте по улучшению индекса качества городской среды. В 2019 году округ утвердил региональный Югорский стандарт, который должен обеспечить единый подход к созданию комфортной и безопасной среды в соответствии с потребностями населения. В настоящее время этот стандарт согласовывается с показателями индекса качества городской среды для городов и сельских территорий округа.

Глава региона отметила, что с момента начала реализации проекта Югра удерживает лидирующие позиции среди городов и регионов России, занимая третье место в Уральском федеральном округе и 16 место в стране.

Основываясь на опыте участия Югры в индексе качества городской среды, губернатор предложила внести изменения в методику его расчета. Она обратила внимание на то, что большинство муниципальных образований округа, которые имеют статус городов, еще совсем «молоды» – им 30 до 50 лет. В итоге 10 из 16 этих городов не имеют объектов культурного наследия, что влияет на их возможность получить высокие баллы в индексе. Губернатор предложила объединить данные по наличию и использованию объектов культурного наследия в один индикатор, что позволит более справедливо оценивать разные города и их усилия в создании комфортной среды.

Напомним, что Международный форум «Север — Юг: комфортная среда» проходил с 3 по 5 сентября в Ханты-Мансийске. Организатором мероприятия выступило Министерство строительства и ЖКХ Российской Федерации. В рамках форума прошли стратегические сессии, на которых обсуждались программы по улучшению качества городской среды и обмен лучшими практиками в этой области. В форуме приняли участие более 800 человек из 57 регионов России.


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Сегодня в 12:48, просмотров: 302, комментариев: 1
Комментарии:
Alkonowa1ow
Сегодня в 14:32
А учитывает ли индекс комфортности городской среды снос объектов культурного и исторического наследия в городах Югры? Например, современному городу Сургут в июне исполнилось -58 лет, а древнему городу Сургут в следующем году исполниться -430 лет. И по смыслу, город должен иметь богатое культурное и историческое наследие. Но это не так. С наследием в городе что-то пошло не так. Вот «на днях» снесли исторический Сургутский железнодорожный вокзал- памятник архитектурного и культурного наследия города. Или второй десяток лет памятник культурного наследия города «Дом Пионеров» не реставрируется. Не ведётся работа по выявлению новых памятников исторического и культурного наследия в городе. Скажут, что их просто нет? Но если чиновники считают, что в городе не осталось памятников культурного наследия, то это не значит что их нет на самом деле.
Между тем город занял по комфортности городской среды высокое третье место. А какая комфортность, если на жд царит разруха и пассажиры ютятся во времянке. Скажут, что это временное явление. Но разве железная дорога это не городская среда? Или там считают, что железная дорога и вокзал это другое государство? Зачем самих себя обманывать и присуждать призовые места за комфортность городской среды, если пассажиры с чемоданами, скользя и падая по обледенелым ступенькам виадука, в том числе и инвалиды на колясках должны попадать на третий путь на посадку на поезда южного направления. И это не один год, а уже 35 лет, скользя и падая. А город тем временем занимает первые места по комфортности городской среды и сохранения культурного наследия.
Странно все это как-то.

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