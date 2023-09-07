Рыбак обнаружил тело обнаженного мужчины в реке в Нижневартовске

В Нижневартовске в реке Вах обнаружили тело погибшего мужчины. Фотографии с места появились в телеграм-канале «ЧП Нижневартовск. Происшествия».

Уточняется, что погибший находился в воде без одежды и лежал лицом вниз. Тело обнаружил местный рыбак, он же обратился в полицию.

«Полиция устанавливает личность гражданина. Труп направлен на вскрытие, чтобы установить причину смерти», – сообщил источник в региональном УМВД «Вестнику».

Ранее, 5 сентября, в Ханты-Мансийске на левом берегу острова «Самаровское» на реке Иртыш также нашли тело мужчины.