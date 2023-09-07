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Югорский рыбак обнаружил тело обнаженного мужчины в реке

Рыбак обнаружил тело обнаженного мужчины в реке в Нижневартовске

Югорский рыбак обнаружил тело обнаженного мужчины в реке
Фото: ru.freepik.com

В Нижневартовске в реке Вах обнаружили тело погибшего мужчины. Фотографии с места появились в телеграм-канале «ЧП Нижневартовск. Происшествия».

Уточняется, что погибший находился в воде без одежды и лежал лицом вниз. Тело обнаружил местный рыбак, он же обратился в полицию.

«Полиция устанавливает личность гражданина. Труп направлен на вскрытие, чтобы установить причину смерти», – сообщил источник в региональном УМВД «Вестнику».

Ранее, 5 сентября, в Ханты-Мансийске на левом берегу острова «Самаровское» на реке Иртыш также нашли тело мужчины.


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Сегодня в 10:17, просмотров: 78, комментариев: 0
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