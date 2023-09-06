Госавтоинспекторы ХМАО проверят безопасность детей-пассажиров

В ХМАО госавтоинспекторы оценят безопасность детей-пассажиров. Проверки на дорогах пройдут 7 сентября в рамках акции «Внимание, дети!», сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

«7 сентября 2023 года в рамках окружной широкомасштабной акции «Внимание, дети!» автоинспекторы всего округа будут осуществлять особый контроль за соблюдением безопасной перевозки детей и напомнят о преимуществах использования детских удерживающих устройств и ремней безопасности», - говорится в сообщении.

Уточняется, что проверки также пройдут на загородных дорогах ХМАО. В частности, на трассе федерального значения «Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск».