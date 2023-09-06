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​В Югре готовы к выборам губернатора Тюменской области, а также местных глав и депутатов

Югра готова к единому дню голосования-2023

​В Югре готовы к выборам губернатора Тюменской области, а также местных глав и депутатов
Фото siapress.ru

Югра полностью готова к единому дню голосования, который состоится 10 сентября 2023 года. В его рамках пройдут выборы губернатора Тюменской области, а также завершатся 119 избирательных кампаний в органы местного самоуправления. Жителям региона предстоит избрать 712 депутатов и 41 главу муниципальных образований. На участие в муниципальных выборах было зарегистрировано 1263 кандидата по партийным спискам и одномандатным избирательным округам. При этом 10 человек были исключены из списков после регистрации.

Голосование будет проходить в один день, 10 сентября. Однако, в период с 30 августа по 9 сентября 2023 года избиратели также смогут проголосовать досрочно в помещениях участковых комиссий. Традиционное голосование в удаленных и труднодоступных местностях будет доступно представителям КМНС и группам избирателей, работающим вахтовым методом, с 20 августа по 9 сентября 2023 года.

Для проведения выборов будут задействованы 22 территориальные и 733 участковые избирательные комиссии, которые прошли специальное обучение. Для обеспечения прозрачности процесса на 257 участках будет работать видеонаблюдение, доступ к нему будет предоставлен в Центре общественного наблюдения за выборами.

Важным аспектом будет активное участие Общественной палаты Югры в процессе наблюдения за выборами. Более 1000 обученных общественных наблюдателей, представителей разных социальных групп и возрастов, будут следить за легитимностью и открытостью избирательного процесса.

«К единому дню голосования все готово. На 733 участках автономного округа будут работать 7 885 членов избирательной комиссии. Особое внимание – контролю за ходом голосования. 2 199 общественных наблюдателей прошли необходимое обучение. Их задача – обеспечить открытость процедуры, соблюдение законодательства, оперативное реагирование на вопросы», – написала в своих социальных сетях губернатор Наталья Комарова.


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06 сентября в 16:11, просмотров: 278, комментариев: 0
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