Столица Югры получила новое почетное звание от президента – «Город трудовой доблести»

Президент России Владимир Путин присвоил Ханты-Мансийску почетное звание «Город трудовой доблести». Этому знаковому событию предшествовала масштабная подготовка, которую собственноручно запустили жители региона – активисты, общественные организации, экспертное сообщество. Они обратились с инициативой к губернатору Наталье Комаровой, которая взяла организацию сложного процесса в свои руки – и довела обращение югорчан до президента. Он согласился с доводами жителей и главы Югры – и теперь столица региона получила новое звание.
Если говорить о подготовительной работе, то она была довольно серьезной. Ею занимались историки, архивисты, администрация Ханты-Мансийска и правительство Югры, которые привлекли научное академическое сообщество Госархива, Института российской истории РАН. Сообща они собрали огромное количество информации, подтверждающей серьезный вклад не только столицы Югры, но и всех его поселений и жителей, в приближение Победы в Великой Отечественной войне.
«Высокому статусу город обязан тем, кто в годы Великой Отечественной войны круглосуточно, в четыре смены, обеспечивал бесперебойную работу предприятий для фронта, – рассказывает Наталья Комарова. – Фронтовые бригады Ханты-Мансийского леспромхоза, который заготавливал древесину для производства авиафанеры, прикладов для винтовок, лыж, ящиков для патронов, перевыполняли планы на 200-300 процентов.
В 1940 году работники рыбной промышленности округа добыли более 13 тысяч тонн рыбы, а в 1945 году объем добычи составил более 17 тысяч тонн. Рыбу и рыбную продукцию отправляли на фронт, нашим солдатам (45 процентов всей рыбной продукции – от югорчан)».
Стоит помнить, что все эти трудовые подвиги совершали преимущественно женщины, дети и пожилые югорчане, так как наиболее сильные и способные трудиться (и держать оружие в руках) мужчины были призваны на фронт. Всего из Югры на войну ушли 17 890 человек, из них не вернулись более 9,5 тысяч. Конкретно в Ханты-Мансийске в 1942 году из 8,2 тысяч населения 4,5 тысячи составляли женщины, к 1945 году перекос оказался еще сильнее – из 9,2 тысяч человек мужского населения всех возрастов осталось всего 3,3 тысячи.
И в этих сложнейших условиях югорчане смогли несколько раз выиграть социалистические соревнования по выполнению поставленных центром планов, получать переходящие Красные знамена за производственные подвиги. Чего стоят цифры: за годы войны Самаровский рыбоконсервный комбинат добыл 172 тысячи тонны рыбы, выпустил 28,8 млн банок консервов и почти 90 тысяч тонн рыбопродукции.
И сегодня Югра продолжает эти славные традиции, обеспечивая энергетическую безопасность и существенную часть экономического базиса всей России благодаря добыче более 41 процента всей нефти в нашей стране. В годы Великой Отечественной войны и восстановления от разрухи тех лет Югра взяла шефство над Запорожской областью, а сейчас автономный округ помогает городу Макеевка (ДНР) и его жителям налаживать мирную жизнь, отправляя туда гуманитарные грузы, специалистов разных направлений, принимая местных жителей у себя для отдыха и оздоровления, и многое другое.
«Мы продолжаем добрые традиции, заложенные поколением победителей, – резюмировала Наталья Комарова. – Гордимся жителями Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, воспитываем у молодых людей чувство патриотизма, долга перед старшим поколением. Важно. Жители Югры сплачиваются перед вызовами и угрозами, защищают своих близких, наш дом, страну. Пусть память, сохраненная в наших сердцах, вдохновит на новые победы».
Судите сами. За годы войны Самаровский рыбокомбинат, в который входили и Сургутский, и Сытоминский рыбзаводы добыли для нужд фронта 172 тысячи центнеров рыбы, изготовили 28,8 млн банок консервов, выпустили 90 тысяч центнеров рыбопродукции (я немножко поправил автора, переведя цифры из тонн в центнеры).
Это был колоссальный труд! Просто колоссальный!
На ханты-мансийском рыбокомбинате в Самарово работало более тысячи человек. Огромный и в основном женский коллектив.
Кто они были?
Были коренные жители Самарово и города Ханты-Мансийск, из которых значительная часть были репрессированные советские люди, которые выполняли эту тяжелую работу: и в цехах комбината, и на рыбных промыслах.
Достаточно представить весь технологический процесс изготовления рыбных консервов, чтобы понять насколько тяжелым был этот труд женщин. Тяжелым на всех его стадиях изготовления рыбных консервов и рыбной продукции.
Стоит заметить, что на разделке рыбы работали женщины, а рыба шла в основном замороженная на ледниках, руки от которой просто замерзали в резиновых перчатках и приходилось делать 5 минутные перерывы, чтоб хоть как-то их отогреть, чтобы они вновь начали чувствовать разделочный нож. Смены длились по 10-12 часов без «выходных и проходных».
Был план, который нужно было дать по определению, были сверхплановые социалистические обязательства, выполнить и перевыполнить которые был делом чести коллектива комбината.
Все работали не считаясь ни с чем.
«Все для фронта- все для Победы!».
Это были настоящие женщины - герои, о которых «Айсфильму» по хорошему давно нужно было бы снять полнометражный художественный фильм, а не заниматься всякой хренотенью под Барсово.
И вот эти 172 тысяч центнеров рыбы нужно было добыть на рыбном промысле, доставить за сотни км в цеха рыбокомбината и выполнить обработку рыбы до конечной продукции. Чтобы зримо представить объём этой добытой и переработанной рыбы:
- это более 1200 жд вагонов грузоподъемностью по 60 тонн каждый,
- это 25 железнодорожных составов по 50 вагонов каждый с рыбной продукцией для нужд фронта.
Большой вклад внёс в Победу и Ханты-Мансийский леспромхоз, который многократно завоевывал Переходящее Красное знамя Государственного Комитета Обороны. А в апреля 1945 года по решению ГКО Красное Знамя ГКО было оставлено на вечное хранение в коллективе Ханты-Мансийского леспромхоза.
Заслуженная и почетная награда пришла в город Ханты-Мансийск.
Он стал «Городом трудовой доблести».
В старые и добрые времена по этому случаю состоялся бы «митинг трудящихся» на Центральной площади города Ханты-Мансийск.
В наши времена ограничимся искренним поздравления жителей Ханты-Мансийск с высокой наградой. А на Центральной площади в честь этого события возникнет новое архитектурное сооружение- многометровая стела:
«Ханты-Мансийск- Город Трудовой Доблести».
Ура! Ура!Ура!