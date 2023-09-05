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Врач из Амурской области не выплатила Депздраву Югры более 600 тысяч рублей

Депздрав ХМАО засудил врача из Амурской области за разрыв контракта

Врач из Амурской области не выплатила Депздраву Югры более 600 тысяч рублей
Фото: ru.freepik.com

Департамент здравоохранения ХМАО отсудил у врача из Амурской области более полумиллиона рублей.Амурчанка заключила трудовой договор с департаментом округа и получила за это единовременную компенсацию в размере одного миллиона рублей. Однако не выполнила условия соглашения: обязанность отработать пять лет в окружном медучреждении. Об этом сообщает Муксун.fm.

«Медработник досрочно прекратила работу, а часть выплаты за неотработанное время не вернула. В итоге дело дошло до суда. В настоящее время вынесено решение о взыскании части компенсации в размере 569 000 рублей плюс 57 000 неустойки», — пояснили в ведомстве.

При этом нарушительницу уведомили о возбуждении производства. А через пять дней ее счета арестовали и постановили взыскать сбор. В итоге женщина была вынуждена вернуть долг.


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05 сентября в 17:01, просмотров: 272, комментариев: 0
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