Губернатор Югры встретилась с кандидатами в директора департаментов культуры и спорта

Губернатор Югры Наталья Комарова провела встречу с кандидатами, претендующими на посты директоров департаментов культуры и физической культуры и спорта. В этой встрече также приняли участие представители профессионального экспертного сообщества и общественности.

Следует напомнить, что изначальный отбор кандидатов на эти важные должности проходил через голосование на портале «Команда Югры». Голосование было организовано департаментом государственной гражданской службы, кадровой политики и профилактики коррупции автономного округа. В нем мог принять участие каждый житель Югры, и в итоге более 15 тысяч человек поддержали участников отбора.

Затем кандидаты приняли участие в отраслевых профессиональных конференциях, которые были транслированы на телеканале «Югра». Эти мероприятия стали публичной частью процесса отбора кандидатов на руководящие должности в социальных ведомствах. Они предоставили возможность жителям Югры оценить профессиональное видение кандидатов по развитию культуры и спорта.

Обычно на финальный этап – собеседование с губернатором – приглашают не более трех кандидатов на каждую должность. На этот раз Наталья Комарова решила встретиться со всеми участниками конференций.

В ходе общения губернатор подчеркнула, что оценка экспертов показала готовность претендентов работать в интересах жителей Югры. Она также отметила, что при назначении будет руководствоваться выводами экспертов, и озвучила позитивную новость – все кандидаты были включены в кадровый резерв окружной власти. Наталья Комарова также подчеркнула, что готова поддерживать проекты кандидатов, и что их предложения, получившие положительную оценку, будут включены в государственные программы.

Применяемая в Югре отбора руководителей социальных ведомств получила высокую оценку на федеральном уровне и была рекомендована к использованию другими регионами.