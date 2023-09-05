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​В Сургуте открылся центр для ускоренной подготовки технических специалистов

Губернатор Югры открыла в Сургуте Центр опережающей профессиональной подготовки

​В Сургуте открылся центр для ускоренной подготовки технических специалистов
Фото admhmao.ru

Новый учебный год в Сургуте ознаменовался открытием Центра опережающей профессиональной подготовки, который будет работать на базе Сургутского политехнического колледжа. Торжественное мероприятие по этому поводу посетила губернатор Наталья Комарова, а также преподаватели, студенты и работодатели.

«Совсем недавно, буквально в августе, президент России сказал, как важна тема обеспечения кадрового суверенитета страны и подготовка специалистов, в том числе по наиболее дефицитным профессиям, – обратилась к присутствующим в своей приветственной речи глава региона. – Поставлена задача – за пять лет не менее миллиона человек в стране должны получить современные востребованные рабочие профессии. Необходимо обеспечивать взаимосвязь образовательной системы, граждан и работодателей различных отраслей производства. Безусловно, мы решаем поставленную главой государства задачу. У меня нет сомнений в том, что мы справимся».

Суть открытого 1 сентября центра – в короткие сроки обеспечивать подготовку и переподготовку специалистов в соответствии с существующими ныне техническими нормами и запросами работодателей, рассказывает департамент молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей Югры. В нем созданы 60 посадочных мест для лекций, конференций, проектной деятельности, коворкинга и прочих важных и необходимых для современного образования нюансов. В год через центр опережающей подготовки смогут проходить около 5 тысяч человек, рассчитан проект минимум на 12 лет, максимум – до бесконечности.

«Фактически создается система одного окна. Со временем и работодатели, и население будут знать, куда нужно обратиться, если захотели получить какую-то квалификацию, – прокомментировал нововведение директор Сургутского политехнического колледжа Вадим Шутов. – И дальше ЦОПП в качестве модератора решает вопрос, где обучаться, по каким программам, в какое время. Через центр можно реализовывать обучение за счет средств служб занятости».

Руководитель Центра Наталья Морквина добавила: «Мы планируем обучение в различных сферах — от строительства, повышения квалификации преподавательского состава, мастеров производственного обучения до компетенций цифровой экономики».

Центр будет координировать деятельность профессиональных образовательных учреждений автономного округа и всех структур, входящих в эту сферу – начиная от профориентационных мероприятий для школьников от 6 класса и далее до продления трудового долголетия для тех югорчан, которые хотят получать новые технические специальности. Центр опережающей профессиональной подготовки также станет региональным оператором федерального проекта «Содействие занятости».

«Исходя из актуальных потребностей рынка труда, это и повышение квалификации, профпереподготовка студентов, преподавателей, и работа по заказу предприятий. При появлении такого центра это выходит на другой системный уровень, этому уделяется внимание. Это эффективный инструмент обеспечения рынка труда профессиональными кадрами», – отметил директор департамента образования и науки Югры Алексей Дренин.

Югра планомерно и на постоянной основе инвестирует силы и средства в подготовку инженерных и технических кадров, востребованных на современном рынке труда. Вместе с открытием Центра в Сургуте, в Югре с 1 сентября начали работу образовательно-производственные кластеры, созданные в рамках федерального проекта «Профессионалитет». Они открыты на базе Югорского государственного университета в Ханты-Мансийске и на базе Когалымского политехнического колледжа в Когалыме. «Правительство автономного округа системно работает в направлении обновления материально-технической базы образовательных организаций, содержания образовательных программ, создания карьерных возможностей для югорчан», – резюмировала Наталья Комарова.


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05 сентября в 14:38, просмотров: 400, комментариев: 0
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