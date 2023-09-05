Югорская спортсменка побила мировой рекорд на соревнованиях в Турции

Екатерина Чендакова из Югры побила мировой рекорд на чемпионате мира по пожарно-прикладному спорту в Стамбуле. Она показала лучшее время в дисциплине «Полоса препятствий», причем сумела дважды побить мировой рекорд.

«Сибирячка показала лучшее время дня — 14,91 сек, но, к сожалению, результат не засчитали. Причина — попутный ветер 2 м/с. Тогда спортсменка не растерялась и повторила свой успех, но уже в полуфинале. Результат — 15,45 секунд», - сообщила пресс-служба правительства ХМАО в своем телеграм-канале.

Днем ранее югорчанка в финале «Штурмовой лестницы» завоевала бронзовую медаль. Ее результат составил 8,5 секунд.