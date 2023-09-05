За все время существования маткапитала 27 тысяч югорчан направили его на образование детей

1798 югорский семей, согласно данным Социального фонда России, потратили маткапитал на обучение детей в 2023 году. Отмечается, что за все время действия программы материнского капитала 27 700 югорских родителей направили более 1,52 миллиарда рублей на обучение детей.

«Чтобы родителям студентов было проще направить маткапитал на обучение, Отделение СФР по ХМАО – Югре заключило соглашения с 6 высшими учебными заведениями, с 11 организациями среднего профессионального образования и 260 детскими садами. От родителей требуется только заявление о распоряжении маткапиталом, которое можно подать в личном кабинете на портале госуслуг или на сайте СФР. Кроме того, оплатить материнским капиталом можно не только первое, но и второе высшее образование», – подчеркнули специалисты фонда.

Напомним, что потратить материнский капитал на образование детей можно при условии, что образовательное учреждение находится в России, а ребенок к началу обучения не достиг 25 лет. Использовать средства по данному направлению можно, когда ребенку, давшему право на материнский капитал, исполнится три года. До трехлетия малыша денежные средства можно использовать на дошкольное образование.