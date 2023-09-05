Сотрудники полиции задержали жителя Лангепаса, который изнасиловал и убил собаку, а затем уснул на ней

В Лангепасе возбудили уголовное дело в отношении 53-летнего местного жителя, который до смерти истязал бездомную собаку, сообщили Муксун.fm в управлении МВД по округу. Живодер изнасиловал животное, отрезал ей половые органы, а затем убил.

«Возбуждено уголовное дело по факту жестокого обращения с животными, статья 245 УК РФ. Избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Законом по данной статье не предусмотрены меры пресечения, связанные с заключением под стражу и ограничением свободы», — рассказала начальник пресс-службы Управления МВД по ХМАО Ольга Абмайкина.

Ранее жители Югры стали активно подписывать петицию с требованием посадить живодера, изнасиловавшего собаку. Инцидент произошел в конце прошлой недели.

«Во время поисков собаки люди случайно зашли в вагончик, где лежал труп животного с бутылкой во рту, а на ней спал человек, который совершил это преступление. На четвероногом нет живого места: поврежден задний проход, вырезан язык, мошонка, практически отрезан половой орган», — рассказали зоозащитники в официальном аккаунте.

Извращенца нашли спящим прямо на трупе измученного животного. Волонтеры были шокированы и рассказали, что не видели никогда ничего подобного.