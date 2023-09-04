Экс-сотрудников МУПа Сургутского района осудят за растрату бюджетных денег

В Сургутском районе завершилось расследование уголовного дела о растрате бюджетных средств. Перед судом предстанут бывший директор муниципального унитарного предприятия «ТО УТВиВ № 1» Муслим Асадуллаев и исполняющий его обязанности сотрудник компании Игорь Стратечук. Они обвиняются в превышении должностных полномочий, растрате, злоупотреблении должностными полномочиями и незаконном вмешательстве в деятельность юридического лица с использованием своего служебного положения, сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО.

По версии следствия, обвиняемые, действуя без согласования с администрацией Сургутского района, заключили договоры займов с неплатежеспособными коммерческими организациями на общую сумму свыше 74 миллионов рублей. В установленные сроки деньги в казну не вернулись, в результате муниципальному образованию Сургутского района был причинен значительный материальный ущерб.

Также, по данным следствия, директор МУПа не оплатил работы по демонтажу и замене тепловых сетей, выполненные частной фирмой на объекте в поселке Белый Яр, на сумму более 14 млн рублей.

▫️В результате мер, принятых следователем, материальный ущерб в сумме свыше 45 миллионов рублей, в настоящее время возмещен. Кроме этого, на имущество обвиняемых стоимостью более 43 миллионов рублей, наложен арест», - уточнили в пресс-службе ведомства.