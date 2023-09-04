На трассе «Тюмень-ХМАО» погибло больше всего человек

Трассу «Тюмень-Сургут» признали самой опасной из-за большого количества аварий и смертей. Так, в 2021 году на ней было зафиксировано 165 ДТП, в прошлом году − 140 и в текущем − 93, сообщили в Muksun.fm со ссылкой на статистику регионального УГИБДД.

Кроме того, трасса бьет рекорды по количеству смертей. В 2021 году в авариях на этом участке погиб 51 человек, а в 2022 − 25. В этом году число жертв «трассы смерти» насчитывает 25.

Тюменская область связана федеральными дорогами с пятью российскими регионами. Второе место по числу пострадавших занимает трасса на Омск, третье − на Курган. При этом, самым «безопасным» направлением оказалось «Тюмень-Челябинск».