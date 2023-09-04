Березовский и Белоярский районы Югры теперь официально входят в Арктику

Березовский и Белоярский районы Югры официально вошли в Арктическую зону России. Решение об этом принял президент Владимир Путин, к которому с соответствующим предложением обратилась губернатор Наталья Комарова. Она же сообщила эту хорошую новость участникам торжественного мероприятия по случаю 430-летия поселка Березово.

Эти две территории Югры расположены на северо-западе региона. Они отличаются низкой плотностью населения, но при этом высоким потенциалом освоения углеводородов и твердых полезных ископаемых, таких как марганцевые, хромовые и медные руды, цинк, свинец, кварц. Включение в Арктическую зону для них – новая точка роста, потому что вопрос этот не столько географический, сколько экономический – входящим в ее состав муниципалитетам полагаются разнообразные льготы и государственная поддержка.

Юридическое понятие «Арктическая зона Российской Федерации» появилось в виде законопроекта в 2018 году. Оно получило развитие в 2020 году, когда был принят закон №193-ФЗ «О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации». Югра стала десятым регионом, чьи территории входят в это географическое и экономическое объединение.

Теперь Березовский и Белоярский районы Югры будут двигаться вперед сообразно Стратегии развития Арктической зоны. Как рассказывает департамент молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей региона, этот документ предусматривает модернизацию первичного звена здравоохранения, оснащение медицинских организаций первичной помощи автомобильным и авиационным транспортом, развитие высокотехнологичной медицинской помощи. Также федерация способствует модернизации объектов социальной инфраструктуры, повышению доступности различных социальных услуг, поддержку строительства жилья, инженерной и социальной инфраструктуры, а также сохранению и популяризации культурного наследия и языков малочисленных народов. В случае Югры речь идет о народах ханты, манси и ненцы.

Также в Белоярском и Березовском районах могут рассчитывать на помощь в развитии наукоемких и высокотехнологичных производств, геологических изысканиях в поисках полезных ископаемых. А бизнесу будут содействовать в инвестициях для создания и развития различных производств. Приоритетными направлениями для вложений станет разработка новых месторождений полезных ископаемых, лесопереработка, энергетика, производство различных товаров и продуктов из местного сырья, развитие туристического бизнеса и многое другое.

«Важно понимать, что именно города в Арктике служат центрами обеспечения здоровья и качества жизни в целом, сохранения и развития культуры, в том числе коренных малочисленных народов Севера, – рассказал в интервью ТАСС замдиректора по вопросам регионального развития информационно-аналитического центра Государственной комиссии по вопросам развития Арктики Максим Данькин. – Таким образом, арктические города – критически важный элемент экономической системы Арктики, своего рода «движок» ее развития. Они делают возможным запуск и поддержку ресурсных проектов, обеспечивают стабильность и адаптацию кадров, условия для народосбережения».

Еще один важный пункт, благодаря которому Югра закрепляется как важный игрок в развитии Арктики – недавнее постановление премьер-министра Михаила Мишустина (к слову, подписанное по поручению президента) о создании в регионе инновационного научно-технического центра «Юнити Парк» в Сургуте. Среди его целей и направлений деятельности – разработка передовых инженерных технологий и материалов, адаптированных к условиям Севера и Арктики, в сфере энергетической безопасности, а также проведение научных исследований в области медицины.