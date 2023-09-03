Часть югорчан поддержала возможность самозапрета на выдачу кредитов

В России одобрили инициативу об установлении самозапрета на выдачу кредитов. 28% жителей ХМАО уже решили, что воспользуются данным функционалом, когда он станет доступным. Об этом заявили аналитики SuperJob.

32% югорчан пока не планируют оформлять отказ от кредитования. 4 из 10 жителей региона не определились с решением по этому вопросу.

«Мужчины чаще женщин выражали желание установить самозапрет выдачи займов: 29% против 21% соответственно. Чем старше жители ХМАО, тем выше их готовность к отказу от кредитов: 16% среди молодежи до 24 лет и 35% среди респондентов старше 45 лет. Респонденты, имеющие займы, выступают за самозапрет реже незакредитованных граждан (24 и 34% соответственно)», – подчеркнули специалисты SuperJob.