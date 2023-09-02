Росстат: учителя в ХМАО зарабатывают почти в два раза больше, чем в среднем по стране

Зарплаты югорских учителей почти в два раза больше, чем в среднем по России. Заработок педагогов общеобразовательных учреждений в ХМАО составляет 111,4 тысяч рублей, тогда как в большинстве регионов он не превышает 63,6 тысяч рублей, следует из данных «Росстата».

Самые высокие учительские зарплаты зафиксированы в Чукотском автономном округе (161,3 тыс. рублей), ЯНАО (156,3 тыс. рублей), Москве (134,8 тыс. рублей) и Магаданской области (134,2 тыс. рублей). Меньше всего в России зарабатывают школьные педагоги в Карачаево-Черкесской республике (21,5 тыс. рублей), Ингушетии (30,3 тыс. рублей), Чеченской Республике (33,6 тыс. рублей) и Мордовии (33,7 тыс. рублей).