Югорчане могут стать участниками фестиваля документальных фильмов

Жители ХМАО могут стать участниками фестиваля документальных фильмов «Знание.Кино» и получить денежные призы до полумиллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба окружного правительства.

«Работы, поступившие на конкурс, оценят кинорежиссеры, общественные деятели, театралы и другие эксперты. Важно, чтобы фильм был социально значимым, имел просветительскую ценность, содержал оригинальную идею и нестандартные творческие решения. Участниками могут быть жители России с 18 лет (условия возраста у специальной номинации — 14 лет)», - говорится в сообщении.

Отбор пройдет в 5 основных номинациях: «Кинохроника», «Исследования», «Беседа», «Видовой фильм» и «Первые» в специальной номинации «Выбор Первых».

Сильнейшие работы войдут в шорт-лист кинофестиваля. Победители получат гранты в размере 500 и 200 тысяч рублей на завершение кинодокументального проекта, а также на профильное обучение, стажировки и приобретение профессионального оборудования.

Заявки принимаются до 20 октября здесь. Кинофестиваль состоится в ноябре в рамках Международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ в Москве.