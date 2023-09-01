До +22 градусов прогреется воздух в ХМАО в первые выходные осени

В предстоящие выходные в Югре потеплеет до +22 градусов, местами пройдут небольшие дожди, сообщает Ханты-Мансийский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды

В субботу, 2 сентября, ночью столбик термометра покажет +8+13 градусов, днем воздух прогреется до +17+22 градусов. В течение дня ожидается переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди. Ветер северо-восточный 4-9 м/с.

В воскресенье, 3 сентября, температура воздуха ночью составит +6+11 градусов, днем +14+19 градусов. Прогнозируется переменная облачность, местами небольшой дождь. Ветер северо-восточный.