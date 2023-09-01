Четверо осужденных в ХМАО получат высшее образование

В Югре 590 заключенных получат образование в новом учебному году. Так, по информации пресс-службы регионального УФСИН, 510 человек освоят программы подготовки квалифицированного рабочего и программы профессионального обучения, необходимые для трудоустройства на производстве ИУ, а также погашения исковых обязательств перед потерпевшими.

Начнут обучение по общеобразовательным программам 74 ученика, не имеющих среднего образования, которые в ходе учебного года будут изучать обычные школьные предметы. Кроме взрослых, к учебе в школах приступят два несовершеннолетних, находящихся в СИЗО Нижневартовска. Начался учебный год и для студентов: четверо осужденных получат высшее образование с применением дистанционных технологий.

«Наши учреждения полностью готовы к 2023-2024 учебному году. В помещениях проведены необходимые косметические ремонты, в классах обновлена материально-техническая база. Школы и профессиональные образовательные учреждения укомплектованы учебниками и учебно-методическими пособиями, а ученики обеспечены канцелярскими принадлежностями», – сказал заместитель начальника УФСИН России по ХМАО Игорь Костин.