После проверки Роспотребнадзора в Нягани закрыли шумный караоке-бар «Синдикат»

Жители одного из жилых домов пожаловались на караоке-бар «Синдикат». Внеплановая проверка Роспотребнадзора показала, что уровень шума в заведении выше установленных норм. После этого бар закрыли на 30 дней для проведения звукоизоляционных мероприятий.

«В ходе проверки проведены замеры уровня шума в ночное и дневное время. По результатам инструментальных измерений уровень шума в жилой комнате с 07-00 до 23-00 часов при включенном музыкальном оборудовании караоке-бара «Синдикат» превышает предельно допустимые уровни звукового давления в октавных полосах частот с 1000-8000 Гц, а в ночное время с 23-00 до 7-00 часов – превышения в октавных полосах частот с 250 до 8000 Гц», – рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора Югры.

На владельца бара возбудили дело об административном нарушении.