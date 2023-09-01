Нетрезвый водитель Hyundai опрокинулся в кювет на югорской трассе, пострадал пассажир

Пассажир пострадал по вине нетрезвого водителя в ХМАО. Авария произошла накануне, 31 августа, на 7 км автодороги «подъезд к п. Чеускино» в Нефтеюганском районе. По данным Госавтоинспекции региона, 62-летний водитель Hyundai при проезде затяжного поворота не справился с управлением и допустил опрокидывание в левый по ходу движения кювет. В результате ДТП 46-летний пассажир получил травмы.

«Несмотря на дневное время, виновник происшествия находился в состоянии опьянения. Процедура освидетельствования показала у водителя наличие 1,15 мг паров этанола на литр выдыхаемого воздуха, что считается сильной степенью опьянения», - отметили в пресс-службе ведомства.

Всего за минувшие сутки в Югре произошло 3 ДТП, в которых 3 человека получили травмы, в том числе 1 несовершеннолетний пассажир.