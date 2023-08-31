В Югре потеплеет в первый день осени

Уже завтра, 1 сентября, в Югре закончатся дожди и установится в меру теплая погода. В дневные часы воздух будет прогреваться до +14+19 градусов, сообщила ведущий синоптик отдела метеопрогнозов Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Светлана Сенина изданию «Югорской снегирь».

Говорить о бабьем лете пока рано, добавила специалист. «Сначала должен наступить неблагоприятный период. В частности, пожелтеть листья, произойти вторжение холодных воздушных масс. И только потом, после всех этих ненастий, придет более теплая воздушная масса, установится длительный период сухой погоды. Вот это уже бабье лето», - сказала Светлана Сенина.

По ее оценке, бабье лето наступит в Югре не ранее середины сентября.