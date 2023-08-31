93 млн рублей потратили на летний отдых школьников в Сургутском районе

В Сургутском районе на летний отдых детей потратили 93 млн рублей. Это на 12 млн рублей больше, чем в прошлом году, сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой.

«Большая часть средств, а именно 66,6 млн рублей, поступила из округа. Из районного бюджета мы добавили еще 26,4 млн рублей. Эти средства позволили нам оздоровить 4,8 тысячи детей. Из них почти 900 ребят побывали в лагерях Башкирии, Краснодарского края, Свердловской и Тюменской областей», - написал Андрей Трубецкой на своих страницах в соцсетях.

На территории Сургутского района отдохнули порядка 4 тысяч школьников. Для них в поселениях работали 37 лагерей: 27 на базе школ, три лагеря труда и отдыха, семь на базе детских школ искусств.