90 самозанятых появляются в ХМАО ежедневно

В Югре ежедневно появляется 90 самозанятых. Всего в округе, по данным на начало лета, региональное УФНС зарегистрировало 61 тысячу граждан-плательщиков налога на профессиональный доход, пишет «Сургутская трибуна».

В число самых популярных направлений деятельности вошли: перевозка пассажиров или грузов, аренда квартир и ремонт. Порядка 40% самозанятых указывают в видах деятельности «прочие виды услуг».

За весь период самозанятые Югры сформировали свыше 13,9 млн чеков, а полученный ими доход достиг 14,5 млрд рублей.

Специальный налоговый режим для самозанятых ввели в России в 2019 году. Югра одной из первых в стране присоединилась к эксперименту.