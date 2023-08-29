СК возбудил дело о смертельном отравлении алкоголем в югорском поселке

В Ханты-Мансийском районе возбуждено уголовное дело по факту гибели жителя Горноправдинска. Он умер после употребления спиртосодержащей продукции, сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО.

По версии следствия, вечером 24 августа 66-летний житель Горноправдинска, находясь в помещении своего магазина, выпил алкогольную продукцию вместе со своим знакомым. На следующее утро мужчины обратились в больницу с симптомами отравления.

«В ночь на 26 августа предприниматель был доставлен в реанимационное отделение окружной клинической больницы, где в настоящее время продолжает проходить лечение. Второй мужчина 1956 года рождения, несмотря на оказываемую медицинскую помощь, скончался», - отметили в пресс-службе ведомства.

Следователи изъяли всю спиртосодержащую продукцию из магазина предпринимателя и складских помещений и направили ее на судебно-химическую экспертизу.