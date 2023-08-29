Семь муниципалитетов Югры признаны лучшими по сбору взносов за капремонт

Представители «Югорского фонда капремонта» выделили муниципалитеты, где лучше всего идет сбор взносов. Так, согласно данным, наибольшая собираемость наблюдается в Покачах, Лангепасе, Югорске, Нефтеюганске, Нягани и Когалыме – там платят больше 90% жителей. Следует отметить и Кондинский район, где процент сборов составляет 88,6.

Начиная с 2014 года собственники накопили на счетах регионального оператора 26 миллиардов 336 миллионов рублей. Что касается задолженности, с начала действия программы капитального ремонта собственники помещений в многоквартирных домах не доплатили около 1,7 млрд рублей.

«С должниками ведется судебно-претензионная работа. В Югорском фонде напоминают: задолженность по оплате взносов за один месяц может явиться основанием для обращения в суд. В этом случае должнику предстоят не только тяжбы, но и судебные расходы, а также начисленные пени. В дальнейшем исполнительный документ может быть передан в службу судебных приставов», – сообщили в фонде капремонта Югры.