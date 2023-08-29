Онлайн-забег пройдет в югорских городах

В городах ХМАО 2-3 сентября пройдет акция «Добавь энергии родному городу». Принять участие могут жители Когалыма, Нижневартовска, Нягани, Сургута и Урая, сообщает пресс-служба правительства региона.

Города-учаcтники поборются за звание «самого бегающего города». На результат cоревнований повлияют сами горожане, принявшие участие в онлайн-забеге. Чтобы помочь своему населенному пункту одержать победу, нужно пробежать 3 километра и отметить результат в мини-приложении «Бег» в соцсети «ВКонтакте». Чем больше участников — тем выше шанс на победу, подчеркивают в пресс-службе правительства.

Итоги объявят в cентябре на Восточном экономическом форуме, пять победителей-городов получат именной кубoк.