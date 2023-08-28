ГИБДД проводит акцию «Внимание, дети!» в ХМАО

В Югре стартует широкомасштабная профилактическая акция «Внимание, дети!». Госавтоинспекторы напомнят водителям и пешеходам о правилах дорожного движения, а также проведут просветительское мероприятие «Дорогу пешеходу!», сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

«Начало сентября для госавтоинспекторов, водителей, родителей и учителей – один из самых тревожных периодов года. За лето дети отвыкли от шумных дорог, быстрых машин, а некоторые и вовсе забыли правила дорожного движения», - объяснили проведение акции в пресс-службе ведомства.

С 29 по 31 августа автоинспекторы напомнят жителям округа о правилах безопасного управления вело-, мототранспортом и средствами индивидуальной мобильности в рамках акции «На двухколесном транспорте по Правилам!». А в период с 1 по 6 сентября пройдет просветительское мероприятие «Дорогу пешеходу!», пропагандирующее соблюдение правил проезда пешеходных переходов, движения в жилой зоне, а также безопасного перехода проезжей части детьми. 7 сентября инспектору уделят особое внимание безопасной перевозке юных пассажиров.