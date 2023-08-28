Почти 40 югорчан пострадали от укусов клещей за неделю

В Югре за прошлую неделю, с 21 по 27 августа, от укусов клещей пострадали 38 человек. Это на 39,3% меньше, чем за предыдущую неделю. Всего с начала сезона за медпомощью по поводу присасывания клещей обратились 5 182 югорчанина, сообщает пресс-служба окружного Роспотребнадзора.

«Наибольшее число югорчан пострадало на минувшей неделе в лесу – 33,87 %, на дачах – 29,35%, в черте городов, поселков – 19,5%, завозных – 14,8%, на кладбищах – 1,56%, в парках и скверах – 1,54%, пляжи, набережные – 0,69%», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

С начала сезона в ХМАО на зараженность исследовали 2 203 клеща, в том числе 1 782 снятых с людей. Доля зараженных клещей составила 27,5%: вирусом клещевого энцефалита – 1,4%, клещевым боррелиозом – 34,2%, моноцитарным эрлихиозом человека – 5,3%, гранулоцитарным анаплазмозом человека – 1%.