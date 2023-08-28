Житель Лянтора утонул во время рыбалки на реке Лямин

52-летний мужчина утонул в ХМАО во время рыбалки. Трагедия произошла на реке Лямин в минувшую субботу, 27 августа.

По данным ГИМС Сургута, двое мужчин рыбачили на реке Лямин в районе автомобильной переправы. В какой-то момент рыбаки выпали из лодки. Одному из них удалось забраться обратно в лодку, а другой попытался доплыть до берега и утонул.

«На обоих мужчинах спасательные (страховочные) жилеты отсутствовали. Тело погибшего извлечено из воды на берег, затем направлен в морг Сургута. Следственный комитет МВД проводит проверку по данному факту», - отметили в пресс-службе ГИМС Сургута.