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«Горожанам следует быть бдительными»: по улицам Мегиона разгуливает медведь

В черте Мегиона заметили медведя

«Горожанам следует быть бдительными»: по улицам Мегиона разгуливает медведь
Фото: ru.freepik.com

В Мегионе в районе расселенного жилгородка МУ-18 заметили медведя. Косолапый до сих пор может находиться на этой территории, поэтому жителей просят быть бдительными, говорится в телеграм-канале городской администрации.

«По сообщению МКУ «Управление гражданской защиты населения», в субботу на пульт ЕДДС поступило сообщение о том, что в районе расселенного жилгородка МУ-18 между магазином «Березка» и ЦППН-1 замечен медведь, − говорится в сообщении. − При обнаружении медведя необходимо сообщить по телефону дежурной части – 02 (с мобильного телефона – 020), либо в единую дежурно-диспетчерскую службу – 112».

Напоминаем, ранее югорские спасатели предупредили об опасности общения с медведями.


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Сегодня в 10:26, просмотров: 298, комментариев: 0
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