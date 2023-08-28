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Югра попала в ТОП-10 по уровню занятости населения среди регионов РФ

Аналитики высоко оценили уровень занятости населения в ХМАО

Югра попала в ТОП-10 по уровню занятости населения среди регионов РФ
Фото: ru.freepik.com

Югра оказалась на шестом месте рейтинга регионов по уровню занятости населения. Согласно данным аналитиков РИА Новости, главной причиной высокого уровня жизни и наличия больших зарплат является занятость жителей региона в нефтегазовой отрасли.

Первые три позиции заняли Москва, Санкт-Петербург и Московская область. ХМАО уступил Красноярскому краю и Татарстану, которые попали на четвертое и пятое места соответственно.

В конце топа разместились Ингушетия, Чечня, Северная Осетия, Кабардино-Балкария и Тува.


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Сегодня в 09:35, просмотров: 100, комментариев: 0
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