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В Югре уже несколько дней нет природных пожаров

Лесные пожары в Югре не зафиксированы сегодня

В Югре уже несколько дней нет природных пожаров
Фото: ru.freepik.com

Сегодня, 27 августа, в Югре нет действующих природных пожаров. Специалисты Базы авиационной и наземной охраны лесов округа продолжают в постоянном режиме мониторить состояние югорских лесов с воздуха, а также патрулируют леса на земле. Об этом сообщает Депнедра и природных ресурсов Югры.

«Всего с начала пожароопасного периода в Югре ликвидировали: 166 ландшафтных пожаров на площади 27565,53 га; 636 лесных пожаров на площади 62660,36 га; семь возгораний на землях ООПТ на площади 525,1 га», – говорится в сообщении.

Вместе с тем напоминаем, что в Югре продолжает действовать особый противопожарный режим. Так, запрещено сжигать мусор, сухую травянистую растительность, применять открытый огонь, разводить костры, использовать мангалы для приготовления пищи.


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Сегодня в 11:45, просмотров: 172, комментариев: 0
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