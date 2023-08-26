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В югорском «Центре СПИД» кадровые перестановки

В «Центре СПИД» ХМАО назвали имя нового главврача

В югорском «Центре СПИД» кадровые перестановки
Фото: aids-86.info

В КУ «Центр СПИД» Югры назначили нового главврача. Им стала Аксана Ушакова – с 2011 года она возглавляла филиал в Пыть-Яхе.

Аксана Александровна родилась в 1970 году в Курской области. Окончила Тюменский медицинский институт по специальности «лечебное дело» 1995 году. В течение 17 лет она работала в окружной клинической больнице Ханты-Мансийска, а с 2011 по 2023 годы занимала должность заведующего врача-инфекциониста в филиале Пыть-Яха. За ее плечами более 28 лет профессионального стажа.

«Для меня большая честь – встать во главе коллектива, частью которого я являюсь вот уже 12 лет и с помощью которого состоялись мои первые профессиональные победы. Приход нового руководителя - это определенные ожидания и изменения. Я со своей стороны настроена на интересную и конструктивную работу», — сказала в приветственном слове Аксана Александровна.


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Сегодня в 18:32, просмотров: 160, комментариев: 0
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