Только 20% жителей ХМАО с нетерпением ждали 1 сентября во время учебы в школе

Будучи школьником, каждый пятый житель Югры (20%) с нетерпением ждал 1 сентября, а каждый второй (51%) — скорее ждал. В ненависти к Дню знаний признались 3 из 10 опрошенных: однозначно уверены в этих чувствах 10%, а скорее ненавидели 19%. Это следует из опроса аналитиков сервиса SuperJob.

«Тех, кто ждал начала нового школьного года, больше среди женщин (в целом 73% против 62% среди мужчин). Югорчан, вспоминающих школьные линейки с теплом, больше всего среди старшего поколения (в целом 79%). Чем больше зарабатывают респонденты, тем чаще они сообщают, что ждали встречи со школой с теплыми чувствами (75% среди получающих от 80 тысяч рублей в месяц)», – поделились эксперты сервиса.

Сегодня считают 1 сентября праздником 56% жителей региона, а не считает каждый третий (34%). Родители школьников настроены менее критично: 64% из них относят День знаний к красным дням календаря, а каждый четвертый не относит (24%). Среди югорчан в целом (в том числе и среди родителей) в предпраздничном настроении в последние дни августа чаще пребывают женщины. Тех, кто считает 1 сентября праздником, больше всего среди респондентов старше 45 лет (63%). Число тех, кто выделяет День знаний из череды будней, растет с увеличением уровня доходов опрошенных (56% среди граждан с зарплатой от 80 тысяч рублей).