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Неизвестный вымогал у югорчанки деньги, угрожая распространить на нее компромат

Жительница Лангепаса отдала 70 тысяч неизвестному, чтобы тот не выкладывал компромат на нее

Неизвестный вымогал у югорчанки деньги, угрожая распространить на нее компромат
Фото: ru.freepik.com

Жительница Лангепаса отдала 70 тысяч шантажисту, который угрожал опубликовать компромат на нее в интернете. Сообщается, что деньги вымогал неизвестный, который написал ей в мессенджере.

Испугавшись обнародования в сети личных данных, девушка перевела злоумышленнику 15 000 рублей личных сбережений, а также кредитные средства в размере 55 500 рублей.

«По данному факту возбуждено уголовное по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.163 УК РФ «Вымогательство», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет. Полицейскими проводятся мероприятия по установлению лиц, причастных к совершению данного преступления», – рассказали в УМВД по ХМАО.


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Сегодня в 10:44, просмотров: 37, комментариев: 0
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