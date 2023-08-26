Жительница Лангепаса отдала 70 тысяч неизвестному, чтобы тот не выкладывал компромат на нее

Жительница Лангепаса отдала 70 тысяч шантажисту, который угрожал опубликовать компромат на нее в интернете. Сообщается, что деньги вымогал неизвестный, который написал ей в мессенджере.

Испугавшись обнародования в сети личных данных, девушка перевела злоумышленнику 15 000 рублей личных сбережений, а также кредитные средства в размере 55 500 рублей.

«По данному факту возбуждено уголовное по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.163 УК РФ «Вымогательство», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет. Полицейскими проводятся мероприятия по установлению лиц, причастных к совершению данного преступления», – рассказали в УМВД по ХМАО.