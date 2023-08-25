Югорские школьники и студенты смогут ездить на электричках за полцены

Студенты и школьники ХМАО с сентября смогут ездить на пригородных поездах за полцены. Действие сезонной льготы также возобновляется в Свердловской и Тюменской областях и в Пермском крае, сообщает телеграм-канал «СвЖД новости».

«Возобновляется действие сезонной льготы 50% на проезд в пригородных поездах на территории Свердловской, Тюменской областей, Пермского края и ХМАО-Югры», - говорится в сообщении.

Скидка будет действовать в период с 1 сентября 2023 года по 15 июня 2024-го. Для ее получения школьникам необходимо предъявить справку из общеобразовательного учреждения, а студентам-очникам - студенческий билет с отметкой о продлении на соответствующий учебный год.

Оформить льготный билет можно в пригородной кассе и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».