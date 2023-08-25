Югорчанку приговорили к штрафу за мошенничество с выплатами

В Белоярском вынесен приговор местной жительнице. Суд признал ее виновной в мошенничестве при получении выплат, совершенном в крупном размере, сообщает пресс-служба прокуратуры Югры.

Согласно материалам дела, в мае 2021 года женщина решила незаконно получить бюджетные деньги по госпрограмме округа «Развитие жилищной сферы». При составлении договора купли-продажи жилого помещения она указала недостоверные сведения о фактически приобретаемом жилом помещении, завысив его стоимость на 450 тыс. рублей.

На основании этого документа региональный департамент строительства перевел злоумышленнице деньги на приобретение жилья. В результате бюджету округа был причинен ущерб на указанную сумму.

Суд приговорил югорчанку к штрафу. Также он удовлетворил гражданский иск потерпевшей стороны.