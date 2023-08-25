Всероссийская конференция финно-угорских писателей пройдет в ХМАО в сентябре

В Ханты-Мансийске пройдет всероссийская конференция финно-угорских писателей. Мероприятие состоится 20-22 сентября. Участие в нем примут около 200 представителей научного сообщества: литераторы, переводчики, этнографы, языковеды, а также издатели, сотрудники библиотек и учебных заведений, сообщает пресс-служба правительства ХМАО.

Участники обсудят вопросы сохранения нематериального культурного наследия, образования, изучения и исследования литературы и языков финно-угорских народов. Для начинающих и юных писателей организуют отдельную образовательную программу с лекциями и мастер-классами. Кроме того, жителей и гостей окружной столицы ждут презентации книг, встречи с писателями, различные выставки и культурные мероприятия.

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