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Профицит бюджета Югры составил чуть более 43 миллиардов

Около 180 миллионов налогов поступило в бюджет ХМАО

Профицит бюджета Югры составил чуть более 43 миллиардов
Фото: pexels

Профицит в бюджете ХМАО, по итогам первой половины 2023 года, составил 43 миллиарда рублей. Информация об этом опубликована на официальном сайте правительства региона. В ходе заседания властей планируется рассмотреть вопрос об исполнении бюджета.

«По итогам первого полугодия текущего года профицит бюджета сложился в сумме 43,4 миллиарда рублей», – указано в пояснительной записке.

Отмечается, что поступление налогов в бюджет региона составило почти 180 миллиардов рублей при общем уровне доходов в размере около 199 миллиардов. Расходы в первом полугодии исполнены в сумме 155 миллионов рублей.


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Сегодня в 09:44, просмотров: 83, комментариев: 0
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