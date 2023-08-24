Нефтеюганск и Сургут стали лидерами в ХМАО по расселению аварийного жилья

В ХМАО с начала года расселили 86,16 тыс. кв. метров аварийного жилья. В новые квартиры переехали 5,7 тыс. югорчан. Лидерами по расселению аварийных домов стали Нефтеюганск (18,5 тыс. кв. м.), Сургут (11,9 тыс. кв. м.) и Сургутский район (12,4 тыс. кв. м.), сообщает пресс-служба окружного правительства.

«В целом программа ведется опережающими темпами — с 1 января 2019 года 14 927 семей стали новоселами, расселено более 652 тыс. кв. метров. Округ стабильно находится в тройке лидеров», - уточнили в пресс-службе.